Crónica 09-07-2023

Senadora Rincón denuncia crisis sanitaria en sector Los Mogotes de Linares

Dijo que en esta localidad precordillerana, colapsaron las vertientes que abastecían de agua a unas 30 familias, además de las fosas sépticas. “Se ha podido abastecer a una pequeña minoría, pero el resto vive una situación angustiante. Por ello, ya oficiamos a los ministerios de Interior y Desarrollo Social para que se destinen recursos para garantizar el abastecimiento y la limpieza de las fosas”, aseguró la legisladora

Un llamado al Gobierno a tomar las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento de agua de unas 30 familias del sector Los Mogotes, zona precordillerana de Linares, formuló la Senadora por el Maule, Ximena Rincón González, quien dijo que vecinas y vecinos llevan casi 15 días sin abastecimiento, luego que colapsaran por las lluvias las vertientes y las mangueras que permitían llevar agua hasta las viviendas.

“Hemos recibido llamados desesperados de las familias en el sector Los Mogotes y asumimos el compromiso de oficiar a la brevedad a los ministerios del Interior y Desarrollo Social para hacer ver la realidad que allí se vive. Sabemos que las necesidades son múltiples producto de los efectos de las lluvias, por lo que primero informamos lo que ocurre en esta localidad y pedimos que sea atendida, pues son más de 30 familias que requieren agua y que lamentablemente aún no pueden contar con ella”, aseguró la legisladora.

Ximena Rincón explicó que lo que se vive en Los Mogotes es una verdadera crisis sanitaria, pues no sólo falta agua por el colapso de las vertientes, sino que también hay riesgo de enfermedades por el anegamiento de las fosas sépticas.

“Los vecinos nos informan que se ha podido abastecer con agua a una pequeña minoría, pero el resto de las familias vive una situación angustiante. Por ello, ya oficiamos a los ministerios del Interior y Desarrollo Social para que se destinen los recursos para llegar con ayuda a esta zona de la comuna de Linares”, dijo la parlamentaria.

Finalmente, la Senadora por el Maule dijo que es importante no decaer en la aplicación de la ficha de emergencia, que es el instrumento que permitirá ayudar a miles de familias afectadas. Esto, pues ha recibido reportes de que en zonas como los cajones precordilleranos de Ancoa y Achibueno ya no se estaría aplicando este instrumento, pese a que hay familias que no han podido ser encuestadas.