Política 09-09-2025

Senadora Rincón lamenta discriminación a Gore Maule en presupuesto 2026

Aseguró que Gobierno actúa con pequeñez política al castigar con disminución de recursos a los gobiernos regionales liderados por la oposición.



Como una muestra inaceptable de sesgo político, calificó la senadora por el Maule y presidenta de Demócratas, Ximena Rincón González, la propuesta de presupuesto 2026 para gobiernos regionales, que para regiones que son lideradas por la Oposición y alzas para las oficialistas. Esto sin importar ni el desempeño en la ejecución del gasto ni tampoco el despilfarro producto de traspasos a fundaciones.



“Queremos denunciar el sesgo político que usa el Gobierno de Gabriel Boric para la asignación de recursos a los gobiernos regionales. No puede ser que los cuatro mayores recortes sean a gobiernos regionales con gobernadores de oposición y los nombro: a Aysén, se le baja un 6,9 por ciento; al del Maule, que tiene la mejor ejecución en lo que va del año, se le disminuye un 6,2 por ciento; al de Los Lagos, se le rebaja un 6,1 por ciento y al de Arica y Parinacota, se le descuenta un 5,8 por ciento. Todos los Gobiernos regionales que están en la Oposición, tiene bajas en presupuesto”, denunció la legisladora



Agregó que los aumentos se dan sólo para los gobiernos regionales cuyos gobernadores están en el Oficialismo, incluyendo a regiones como la Metropolitana y la de Antofagasta, involucradas en traspasos irregulares a fundaciones.



“Nos parece una vergüenza, que no sólo vamos a denunciar, sino que vamos a poner en la discusión del presupuesto tanto con el Ministro de Hacienda como con la Directora de Presupuestos. Es inaceptable que un Gobierno Regional que está ejecutando sus recursos de manera eficiente como el del Maule, se le castigue; mientras que a otros fuertemente cuestionados por traspasos a fundaciones, se les premie”, cuestionó la legisladora.



Ximena Rincón recalcó que es una vergüenza el sesgo político en la asignación de recursos, porque todos los chilenos y chilenas merecen recibir un trato igualitario, sin importar si viven en una región con gobernador oficialista o de oposición



“Los recortes presupuestarios más fuertes se concentran en gobiernos de oposición, mientras que los aumentos benefician a quienes respaldan al Gobierno: La transparencia y la igualdad en la asignación de recursos no pueden depender de afinidades políticas”, concluyó la Senadora por el Maule.

