Política 08-11-2023

Senadora Rincón llama al Gobierno a entregar ayudas reales y concretas para el agro

Dijo que situación de cientos de pequeños, medianos y grandes agricultores afectados por lluvias e inundaciones es crítica y que la ayuda comprometida brilla por su ausencia. “Han pasado casi seis meses desde la primera emergencia y la ayuda no llega. Hay desesperación, pues este año está prácticamente perdido”, aseguró la legisladora

Un llamado al Gobierno para que en el más breve plazo entregue ayudas reales y concretas a los agricultores afectados por las inundaciones registradas en junio y agosto recién pasado, formuló la Senadora de Demócratas por el Maule, Ximena Rincón González, quien recalcó que estos productores viven una situación crítica, sin que a la fecha reciban un respaldo concreto por parte del Ejecutivo.

“Duele decirlo, pero hasta ahora la ayuda brilla por su ausencia. Por ello, la situación de cientos de pequeños, medianos y grandes agricultores afectados por lluvias e inundaciones es crítica, tanto que a casi seis meses de la primera emergencia, los anuncios de apoyo no se materializan. Hay desesperación, pues este año está prácticamente perdido”, dijo la parlamentaria.

Añadió que en la zona de la cuenca del Mataquito, aún no se materializa la ayuda económica comprometida a través del Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec, ni menos de Corfo, razón por la que anunció que seguirá insistiendo ante el Ministerio de Economía para que se aceleren los procesos pendientes.

La legisladora dijo que el Gobierno debe reevaluar los créditos INDAP y Banco Estado que tenían los agricultores previo a las inundaciones y que, en las actuales condiciones, son imposibles de pagar, medida que a su vez debe ir acompañada de la entrega de créditos blandos que permitan la recapitalización de los productores.

“No se está dimensionando la magnitud de la crisis. No son sólo los agricultores los que van a desaparecer si no aparece la ayuda, junto con ellos se acabarán miles de empleos y actividades complementarias como el transporte o el comercio. Para el Maule es vital que haya un programa claro y concreto de apoyo al agro”, recalcó la Senadora.