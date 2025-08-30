Política 30-08-2025

Senadora Rincón (PD) anuncia que no aprobará presupuesto regional de Vialidad si no se mejoran caminos rurales



Su decisión de no aprobar presupuesto regional de Vialidad en tanto no sean reparados en el corto plazo caminos rurales que se encuentran en pésimas condiciones, como la ruta L-419 que conecta a localidades como San Antonio, San Antonio Lamas, El Quincho o San Víctor Álamos, manifestó la Senadora por el Maule, Ximena Rincón González, quien preside la Comisión de Hacienda y jugará un rol clave en las discusión del presupuesto 2026.

El malestar de la legisladora se hizo público tras la protesta de vecinos de San Víctor Álamos, que están cansados de los baches cada vez más grades y peligrosos. Al respecto, recordó que tras reunirse hace algunos meses con los vecinos de San Víctor ofició a la Ministra de Obras Públicas el 10 de marzo de este año para hacerle ver la problemática, sin que hubiera respuesta alguna.

“Este abandono no puede continuar. Pedimos que en el más breve plazo posible, el nuevo director regional de Vialidad, se reúna con nosotros y los vecinos en terreno y nos dé una solución real y concreta. Este importante camino rural está intransitable y como presidenta de la Comisión de Hacienda le aviso al ministerio de Obras Públicas que si no se reparan estos y otros caminos de la región del Maule, votaré en contra del presupuesto de vialidad. Es impresentable el olvido en el que tienen a los sectores rurales de mi región”, aseguró la parlamentaria.

Añadió que ya es necesario pasar de las explicaciones a las acciones, toda vez que son los vecinos los que sufren las consecuencias de la inacción en materia de caminos.

