Política 04-07-2025

Senadora Rincón (PD) anunció “retiro” de proyecto de vertedero en Gúmera y comunidades acusan error de la parlamentaria

La ilusión duró poco más de 24 horas. Fue la propia senadora Ximena Rincón (PD) quien, a través de un video difundido en sus redes sociales desde su escaño en el Senado, informó con visible entusiasmo el supuesto retiro del proyecto de vertedero Piedra Larga, ubicado en los cerros de Gúmera, afectando directamente a las comunas de Yerbas Buenas y Villa Alegre.

Una muy buena noticia, dijo la parlamentaria. Los vecinos celebraron. Comentarios llenos de alivio y gratitud inundaron las publicaciones. La posibilidad de que la amenaza del relleno sanitario se esfumara activó una esperanza que hace meses parecía inalcanzable.

Sin embargo, desde la Mesa de Trabajo Territorial en oposición al vertedero, las palabras fueron recibidas con cautela. Algo no cuadraba. Y tenían razón.

Lo cierto es que, oficialmente, el único proyecto retirado del Sistema de Evaluación Ambiental fue uno completamente distinto: la iniciativa privada para la construcción del cementerio parque Ambrosio en la ciudad de Linares, según consta en los registros del SEA y en un comunicado oficial emitido por el propio inversionista, Nicolás Brevis.

“No hubo retiro del proyecto Piedra Larga. No hubo ningún documento formal, señalaron desde dirigentes de la Mesa Territorial.

La reacción de la senadora tras conocerse la equivocación fue escueta: un comentario en redes sociales donde reconoció que fue mala información, no era el proyecto. Para muchos, la respuesta fue insuficiente.