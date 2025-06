Política 11-06-2025

Senadora Rincón (PD) denuncia demora en entrega de recursos para estudiantes con discapacidad



Su preocupación por la tardanza en la entrega de recursos de apoyo para que jóvenes con discapacidad financien sus estudios superiores, manifestó la Senadora de Demócratas Chile por el Maule, Ximena Rincón González, quien tras conocer el problema que afecta a centenares de jóvenes no sólo de la región, sino que también en el resto del país, procedió a contactar a las ministras de Desarrollo Social y de la Secretaría General de la Presidencia.

Esto, debido a que los recursos no llegan debido a la tardanza en la tramitación del respectivo decreto, lo que impide al Servicio Nacional de la Discapacidad, Senadis, entregar el beneficio.

Los recursos que debían llegar hace meses para financiar los estudios de jóvenes con discapacidad, a la fecha aún no son entregados. Hemos hechos gestiones con la Ministra de la Secretaria de la Presidencia para que apure el decreto respectivo, pero que está a la espera de que se subsanen observaciones en el Ministerio de Desarrollo Social para enviarlo a la Contraloría para toma de razón. Esperemos que de verdad ocurra, porque la tardanza afecta directamente a jóvenes que están haciendo un esfuerzo enorme para sacar adelante sus estudios y ahora deben lidiar con una preocupación extra, que no es sana ni justa. Ha pasado el tiempo suficiente, aseguró la legisladora.

Sergio Toledo, estudiante afectado por la tardanza en la entrega de recursos desde el Senadis, sostuvo que esperan que prontamente las gestiones de la parlamentaria den resultados, pues se trata de una suma importante para financiar su año educativo.