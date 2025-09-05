Política 05-09-2025

Senadora Rincón (PD) valora fiscalización por alzas en tarifas eléctricas pero pide abordar causas de fondo

Como un paso adelante, aunque no definitivo, para enfrentar las alzas de las tarifas eléctricas en el Maule, calificó la Senadora de Demócratas Chile y presidenta de la Comisión de Hacienda, Ximena Rincón González, el proceso de fiscalización que se desarrolló en los últimos días y que permitió congelar las alzas de aquellos clientes que hicieron los reclamos respectivos.

Quiero agradecerle a los ministros que, frente a petición hecha por los senadores de la comisión de Hacienda, instruyeron una investigación y que este proceso se haya llevado a cabo, de verdad se agradece. Se agradece, porque los usuarios terminan siendo afectados por malas prácticas que se traducen en una cuenta más alta, sin perjuicio que el alza se explica más bien por medidas legislativas del pasado, pero la reacción rápida del fiscalizador se nota y se valora, sostuvo la legisladora..

Agregó que esta reacción debe ir acompañada de una revisión de las verdaderas causas que provocaron un alza histórica de las tarifas eléctricas, precios que terminan padeciendo las familias y de los que nadie se hace cargo.

Agregó que la solicitud que hizo junto a los senadores Rodrigo Galilea y Javier Macaya a los ministros de Energía y de Hacienda sobre revisar el alza en las cuentas de la luz de sus respectivas regiones, proceso que se realizó rápidamente, debe constituir el primer paso para un acuerdo político que enfrente un problema social realmente grave.



