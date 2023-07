Política 21-07-2023

Senadora Rincón pide apurar ayudas para afectados por inundaciones

Dijo que decisión declarar zona de catástrofe y no estado de catástrofe, provoca lentitud en la liberación de recursos necesarios para superar la emergencia.



La necesidad de agilizar recursos para la entrega de ayudas para los afectados por las inundaciones de fines de junio, planteó la Senadora por el Maule, Ximena Rincón González, quien dijo que hay ayudas urgentes que aún no llegan y que son sumamente urgentes para superar la emergencia.

La parlamentaria formuló estas declaraciones durante la hora de incidentes del Senado y recalcó que en el Maule se vive una situación en extremo compleja producto de las inundaciones y lo lento que se han materializado algunas ayudas.

“Pasa el tiempo y las ayudas cuesta que se materialicen. En su momento solicitamos que se declarara Estado de Catástrofe, pero el gobierno optó por declarar sólo zona de catástrofe. Y Obviamente hay una diferencia que no es menor y es que la toma de decisiones debe seguir los trámites normales de asignación de recursos, lo que no es todo lo rápido que se requiere”, aseguró la legisladora.

Ximena Rincón ejemplificó la lentitud con lo que ocurre en Hualañé, donde recién el martes recién pasado llegaron las máquinas dispuestas por el ministerio de obras públicas para encauzar el río. “Quiero agradecer al ministerio, pero obviamente la toma de decisiones es engorrosa cuando no se permite usar los instrumentos constitucionales”, recalcó la Senadora. Podríamos seguir nombrando lo que ocurre en otras comunas como Romeral, Linares, Licantén, pero lo claro es que acá se requiere apurar el tranco”, expresó la legisladora.

Por esta razón, insistió en que es urgente que el Gobierno agilice la toma de decisiones, porque “la situación es dramática y aún hay sectores que no cuentan con agua potable y que están viviendo con el alcantarillado colapsado. Los municipios no pueden enfrentar por si solos estas emergencia y el drama que viven hombres y mujeres de nuestra región”

Ante esta situación, la senadora pidió al presidente de la Corporación que se oficie al Gobierno para que acelere las respuestas a los municipios, pero también a los vecinos en materia de beneficios como condonaciones de deudas, condonaciones de intereses y entrega de forraje con los mismos criterios usados en otras emergencias, vale decir no sólo para usuarios Indap sino que para todos los agricultores afectados.