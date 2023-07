Política 26-07-2023

Senadora Rincón pide garantizar conectividad vial y mejorar servicio de telefonía en precordillera de Linares

Un llamado al Gobierno a garantizar la conectividad vial y a mejorar el servicio de telefonía en la precordillera de Linares, formuló la Senadora por el Maule Sur, Ximena Rincón González, quien señaló que estas acciones son vitales para que los vecinos y empresarios turísticos de la zona puedan ponerse de pie tras las históricas inundaciones registradas a fines de junio.

“Tenemos una complicación con la ruta L 45 entre Peñasco y Pejerrey, cuya reparación definitiva debe priorizarse y, mientras ellos ocurre, asegurar el tránsito vehicular, por lo que ya oficiamos a la Ministra de Obras Públicas. Otro tema relevante es que las inundaciones colapsaron la ya feble comunicación telefónica y hay zonas como Chupallar, donde no hay servicio desde fines de junio. Le hemos hecho presente esta situación al ministro de transportes y telecomunicaciones”, aseguró la parlamentaria.

Añadió que la mejor ayuda que puede entregarse a quienes se vieron severamente afectados por las crecidas de los ríos es entregarles cuanto antes las condiciones básicas indispensables para salir adelante.

En este sentido, Ximena Rincón recordó que con mucho esfuerzo la precordillera de Linares se ha transformado en un destino turístico importante y que es esa vocación la que hace urgente que el Estado garantice condiciones básicas para no perder definitivamente todo lo avanzado en décadas de trabajo.

La legisladora dijo que una de las deudas es la conectividad digital y telefónica, que en vastos sectores es prácticamente inexistente y que pese a ello vecinos y empresarios turísticos se las ingenian para comunicarse.

No obstante, dijo que el caso Chupallar la situación ya es crítica y que, por tanto, debe entregarse una respuesta acorde a las necesidades de los habitantes de la zona. “Los vecinos de Chupallar denuncian que llevan un mes sin conectividad, lo que es complejísimo pues muchas personas trabajan de forma independiente y el teléfono es fundamental, lo mismo para el turismo”, recalcó la Senadora.

Finalmente, la legisladora dijo que en el caso de Chupallar se repite la queja de no ser considerados en la aplicación de la ficha de emergencia para acceder a ayuda. “En la práctica, este sector lleva un mes sin producir y su gente necesita cancelar sus cuentas. Sabemos de la magnitud de la catástrofe y entendemos que no se puede hacer todo rápido, pero también sabemos que es necesario poner a disposición de la autoridad toda la información para que pueda resolver”, concluyó la legisladora.