Política 30-12-2022

Senadora Rincón pide máxima fiscalización para fiestas de fin de año en el Maule



Legisladora se reunió con Delegado Presidencial para solicitarle la mayor rigurosidad posible para asegurar previamente que cumplen con todas las normas de seguridad.



Un llamado a realizar todos los esfuerzos necesarios para fiscalizar con la mayor rigurosidad posible las fiestas de fin de año en la región, formuló la Senadora por el Maule, Ximena Rincón González, quien dijo que la experiencia de la masiva fiesta de Halloween que terminó con la vida del joven boxeador talquino, Isaías Oróstica, no puede repetirse.

Por esta razón, la legisladora se reunió con el Delegado Presidencial, Humberto Aqueveque, para solicitarle que la fiscalización se ejerza tanto preventivamente, antes de los eventos, para ratificar que las medidas de seguridad y sanitarias que comprometen al solicitar las autorizaciones, efectivamente se cumplan.

Agregó que este trabajo previo, facilitará la labor de control que se efectúa la misma noche de año nuevo y que el Delegado Presidencial dijo que monitoreará personalmente, pues estará junto a personal policial esa jornada.

“Nos reunimos con el Delegado Presidencial para solicitarle la mayor rigurosidad posible para asegurar previamente que las fiestas autorizadas cumplen con todas las normas de seguridad. En Halloween lamentamos el homicidio de Isaías Oróstica, un joven deportista talquino, en una fiesta que no cumplió con lo que comprometió en materia de seguridad. No puede volver a ocurrir, ninguna persona puede morir en una jornada que se supone es alegre y sana. Por ello valoro la disposición de la autoridad regional, tanto en la severidad para autorizar estos eventos como para su control durante la noche de año nuevo”, aseguró la parlamentaria.