Política 30-07-2025

Senadora Rincón pide protección policial para hijas de concejala desaparecida

Tras reunirse con Javiera, una de las hijas de la edil villaalegrina desaparecida hace más de un mes, la legisladora tomó nota de la preocupación de las jóvenes por su propia seguridad. “Llamé al fiscal regional para traspasarle esta legítima preocupación y valoro que haya tomado las medidas para que efectivamente estén con resguardo”, sostuvo la parlamentaria



La necesidad de que las hijas de María Ignacia González, concejal de Villa Alegre desaparecida hace más de un mes, puedan contar con protección policial permanente en tanto no se conozca la verdad de este caso, planteó la Senadora por el Maule y Presidenta de Demócratas Chile, Ximena Rincón González, quien recalcó que las jóvenes temen por su propia seguridad y que el Estado debe garantizársela.

“Hemos hecho todas las gestiones con el fiscal regional para que se decreten medidas de seguridad para las hijas de María Ignacia González. Nos parece que es lo mínimo, dada las circunstancias y valoro que el fiscal regional haya tomado las medidas para que esto sea así y ambas jóvenes pueden abocarse con tranquilidad a la búsqueda de su madre. En este sentido, estoy en permanente contacto con Javiera para colaborar en lo que sea necesario”, dijo la legisladora.

Agregó que mientras no se sepa qué sucedió con la edil y quienes están tras su desaparición, se hace necesario garantizar la seguridad de sus hijas, quienes están abocadas a mantener el caso en la agenda pública y, especialmente, a qué se conozca la verdad sobre este caso que ha conmocionado a Chile.

Cabe señalar que María Ignacia González desaparición en circunstancias no aclaradas el 16 de junio pasado. Hasta esa fecha cumplía con su rol como concejala, en el que era reconocida por su rol de fiscalizadora rigurosa y dedicada.

Su desaparición mantiene conmocionada no sólo a su comuna de Villa Alegre, sino que a la región y el país. “Confío en el fiscal regional y su equipo, por lo que espero que pronto tengamos certezas y verdades. La familia y su comuna necesitan certezas”, concluyó la legisladora.