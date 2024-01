Política 31-01-2024

Senadora Rincón por camino costero en Pelluhue: “Hay disposición de ministra a revisar el proyecto”



Como provechosa y esperanzadora calificó la Senadora de Demócratas Chile por el Maule, Ximena Rincón González, la reunión sostenida con la Ministra de Obras Públicas, Jessica López, para abordar el clima de incertidumbre ciudadano que ocasionó el inicio del proceso de expropiaciones para la construcción del camino costero en Pelluhue y que significará la expropiación de unas 350 propiedades, muchas de ellas pertenecientes a adultos mayores.

“Respecto del tema del camino costero en Pelluhue, la Ministra de Obras Públicas dijo estar dispuesta a que los antecedentes fuesen revisados, a que no se avance hasta no tener claridad de su impacto y que si es necesario suspender la obra, se suspenda. La verdad, encontré muy buena disposición de su parte, lo que nos tiene muy contentos, porque lo primero es revisar los temas, analizarlos bien y luego tomar decisiones. Creemos que se dio un primer paso importante y que es necesario seguir trabajando en conjunto con la ciudadanía, con la alcaldesa y concejales para ir en ayuda de personas, muchos adultos mayores, que no lo pasan bien con este proyecto”, aseguró la parlamentaria.

Añadió que con diálogo y buena disposición es posible encontrar un punto de encuentro entre las prioridades del Ministerio de Obras Públicas, MOP, y las de la comunidad pelluhuana y sus autoridades.

Al respecto, Ximena Rincón planteó que el desarrollo no sólo es la construcción de megaproyectos, sino que también la capacidad de que estas obras impacten positivamente en el territorio en ámbitos tan diversos como economía, medio ambiente y calidad de vida, entre otros factores.

“Lo que le dijimos a la ministra es que hay una disociación entre lo que el MOP cree debe hacerse y lo que piensa la comunidad y las autoridades comunales. Por eso, valoramos la decisión de la ministra de revisar el proyecto, pues nadie está contra el desarrollo, pero para que éste sea tal, no debe ir contra el tejido social de un pueblo y eso es lo que está ocurriendo”, aseguró la legisladora.

Añadió que seguirá trabajando tanto con los vecinos afectados como con la alcaldesa de la comuna para generar instancias de solución por la vía del diálogo y la capacidad de escucha de quienes conocen el territorio y proyectan su desarrollo.

En este sentido, dijo que parte importante de las casas a expropiar son ocupadas por personas de la tercera edad, las que podrían enfrentar problemas para seguir en la comuna, tanto por la baja oferta de terrenos como por el alto costo de los mismos.