Política 17-01-2025

Senadora Rincón por cárcel en Aldea campesina: “vivirán mejor los delincuentes que los vecinos”

Un oficio al Presidente de la República lamentando que se inaugure la cárcel en Aldea Campesina sin que ninguno de los compromisos asumidos por éste y otros gobiernos se haya cumplido, envió la Senadora por el Maule, Ximena Rincón.

La parlamentaria dijo que una obra de esta envergadura no puede construirse a costa de la calidad de vida de los vecinos y vecinas, quienes llevan décadas esperando por las obras de mitigación comprometidas cuando se dio luz verde a la construcción del centro penitenciario.

“Cuando los reclusos lleguen a la cárcel se dará la paradoja de que los delincuentes estarán viviendo en mejores condiciones que los vecinas y vecinas. No se ha cumplido en nada. Para construir la cárcel se declaró a Aldea Campesina como zona urbana, pero de urbano no hay nada. . Se les prometió jardín infantil, pavimentación de calles, planta de aguas servidas, conservación del APR y varias cosas de primera necesidad. Ni este ni ningún otro gobierno cumplió”, aseguró la legisladora.

En el oficio, Ximena Rincón planteó que el gobierno del Presidente Boric se comprometió con las personas que viven en la Aldea Campesina a realizar una serie de obras con el fin de mitigar las externalidades negativas o consecuencias perjudiciales que experimentará la comunidad con la existencia de este recinto para lograr una mínima justicia en la distribución de los recursos fiscales con el fin de dotar a los habitantes de la Aldea Campesina de condiciones básicas para una vida digna, de las cuales carecen hasta el día de hoy.

Añadió que lo que se solicita no son obras extraordinarias, sino que la provisión de servicios básicos para vivir con dignidad, y disminuir, aunque sea en lo mínimo la brecha de desigualdad en la que viven, en comparación con otras comunidades de Talca