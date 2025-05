Política 11-05-2025

Senadora Rincón presenta proyecto para eximir de contribuciones a pensionados por vejez



Un proyecto de reforma constitucional que busca que los adultos mayores de 60 años pensionados por vejez queden exentos de pagar contribuciones, presentó la Senadora de Demócratas Chile por el Maule, Ximena Rincón González, quien aseguró que el Estado debe tenderles una mano a miles de personas que aportaron al país y que merecen un descanso no sólo físico, sino que también financiero.



La propuesta de la parlamentaria tiene como propósito avanzar hacia un modelo normativo que consagre la exención total del impuesto territorial respecto del primer inmueble de personas mayores de 60 años.



“Junto al Senador Walker hemos presentado un proyecto de reforma constitucional para la exención del pago de contribuciones por primera vivienda a nuestros adultos mayores pensionados. Es de toda justicia que no se sobrecargue con tributos a quienes contribuyeron toda la vida al desarrollo del país, de sus familias y comunidades, por lo que esperamos que estas iniciativa finalmente sea aprobada”, aseguró la parlamentaria.



En el texto presentado por la senadora por la Región del Maule se plantea que actualmente hay una falta de proporcionalidad en la aplicación de los tributos, situación que genera una inequidad e injusticia con los adultos mayores. Se agrega que aquellos que han sido activos partícipes del sistema tributario en su vida, y han contribuido con su patrimonio y trabajo, no deberían ver comprometido su derecho a una vejez digna debido a cargas que ya no corresponden a su capacidad económica.

(foto Rincón)