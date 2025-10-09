jueves 09 de octubre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Política 09-10-2025
    Senadora Vodanovic agradeció a la Comisión de Gobierno la aprobación del proyecto de Seguros para Bomberos
    En tiempo récord fue aprobado el proyecto de Seguros para Bomberos, Cadetes y Brigadieres tramitado en la comisión de Gobierno, Regionalización y Descentralización del Senado que preside la senadora del Maule, Paulina Vodanovic (PS).
    El proyecto tiene por finalidad actualizar, simplificar y modernizar el régimen de beneficios que protege a los miembros de los Cuerpos de Bomberos de Chile en caso de accidentes o enfermedades derivadas de actos de servicio, ampliando su cobertura a las afecciones de salud mental y adecuando los procedimientos a la realidad sanitaria y tecnológica actual.
    Un paso más por nuestros Bomberos. Aprobamos por unanimidad en la Comisión de Gobierno que tengo el honor de presidir un proyecto que entrega seguro y protección integral a los bomberos, brigadieres y cadetes frente a accidentes, incluyendo su salud mental. Porque cuidar a quienes siempre están cuidando de nosotros es también una responsabilidad del Estado. Gracias a todos los parlamentarios por su apoyo transversal a esta iniciativa, dijo la senadora del Maule, Paulina Vodanovic.
    Por su parte, el presidente nacional de Bomberos de Chile, Juan Carlos Field, agradeció a la senadora del Maule, Paulina Vodanovic, por este proyecto que comprometió y resultó en tiempo récord. Nuestra institución sabe de su compromiso con Bomberos tanto en el Maule como en país, lo que agradecemos sin duda, al igual que a los parlamentarios que apoyaron esta iniciativa.
    Finalmente, la senadora del Maule aseguró que continuará apoyando a Bomberos de Chile, al igual que a las instituciones de orden y seguridad pública desde el Parlamento a través de la discusión del Presupuesto 2026.
    Freddy Mora

