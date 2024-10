Política 15-10-2024

Senadora Vodanovic buscará “en unidad parlamentaria” recursos 2025 para recuperación de la ex Intendencia del Maule

Desde el terremoto del 27/F, hace casi un cuarto de siglo, que el emblemático y patrimonial edificio de la ex Intendencia del Maule, se encuentra inutilizable.

Llegó a tener un 60 por ciento de avance, pero diferentes situaciones han llevado a la suspensión de obras que hoy, después de 25 años, lo mantiene completamente en abandono.

“Agradezco al director de Arquitectura del MOP en el Maule, Rodrigo Aravena, quien accedió a visitar el interior del señero y patrimonial edificio de la ex Intendencia que se encuentra en total abandono por diferentes razones. Hoy es tiempo de trabajar en conjunto por el patrimonio del Maule en este caso, y buscaré en unidad parlamentaria de la región, buscar los recursos sectoriales para se incorporen en el Presupuesto 2025. Ya hemos demostrado que si los parlamentarios y parlamentarias de la región nos unimos en bien del Maule, logramos objetivos transversales para las 30 comunas del territorio”, dijo la senadora del Maule, Paulina Vodanovic.

Finalmente, la parlamentaria aseguró que la búsqueda de recursos sectoriales para el 2025 tendrá también como objetivo la también la recuperación de las ex Escuelas Concentradas de Talca como también inmuebles patrimoniales emblemáticos de las provincias de Curicó, Linares y Cauquenes.