El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Política 08-08-2025
    Senadora Vodanovic exigió al MOP campaña de concientización vial en ruta San Javier- Constitución
    El deceso de un motorista y el volcamiento de un bus con 11 heridos además de un choque entre un camión con un vehículo menor durante la semana, volvieron a encender las alertas en la Ruta L30M que une San Javier con Constitución.
    Ello, llevó a que senadora del Maule, Paulina Vodanovic, solicitara al MOP primero la designación de un director de Vialidad para el Maule y una campaña preventiva de concientización vial en la tristemente conocida como “Ruta de la Muerte”.
    “He propuesto al MOP que se realice una campaña con letreros y señaléticas que recuerden el peligro la ruta”, dijo la senadora del Maule, Paulina Vodanovic.
    Comisión de Derechos Humanos sesiona sobre expropiación parcial de la ex Colonia Dignidad para sitio de memoria
    Diputado Sepúlveda (PR) desestima críticas de la oposición al FES y pide no dilatar su tramitación: “Se debe votar”
    SERVEL habilitó Sistema de Declaración de Candidaturas
    ODECU exige justicia para víctimas chilenas del herbicida Roundup
    Bancada por el Agua: articularán agenda que garantice el acceso al agua potable en Chile
