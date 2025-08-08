Política 08-08-2025

Senadora Vodanovic exigió al MOP campaña de concientización vial en ruta San Javier- Constitución



El deceso de un motorista y el volcamiento de un bus con 11 heridos además de un choque entre un camión con un vehículo menor durante la semana, volvieron a encender las alertas en la Ruta L30M que une San Javier con Constitución.

Ello, llevó a que senadora del Maule, Paulina Vodanovic, solicitara al MOP primero la designación de un director de Vialidad para el Maule y una campaña preventiva de concientización vial en la tristemente conocida como “Ruta de la Muerte”.

“He propuesto al MOP que se realice una campaña con letreros y señaléticas que recuerden el peligro la ruta”, dijo la senadora del Maule, Paulina Vodanovic.

