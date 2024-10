Política 02-10-2024

Senadora Vodanovic exigió garantías en acuerdo del SSM con Astaldi para que empresa finalice Hospital de Linares



Luego del comunicado de prensa emitido por el Servicio de Salud del Maule, quienes anunciaron el acuerdo con la empresa Astaldi para retomar las obras del Hospital de Linares, la senadora del Maule, Paulina Vodanovic (PS), solicitó al SSM garantías para que la constructora no abandone nuevamente las obras.

Si bien la parlamentaria valoró el acuerdo y que la empresa haya desistido de la demanda contra el Servicio, pidió compromisos claros y específicos para que la edificación no sufra nuevos retrasos y aumentos de recursos.

Toda la comunidad de Linares y el Maule sabe de lo que ha ocurrido con el Hospital de Linares que debió estar terminado en el mismo tiempo que su par espejo que era el de Curicó, eso no ocurrió por diversas razones, se solicitó aumento de recursos al Gobierno y se logró, aún así las obras se suspendieron nuevamente por la empresa y ahora se logra un acuerdo, lo que me parece fantástico, pero también creo que son necesarias garantías legales y específicas para que la empresa finalice las obras sin nuevos retrasos o aumentos presupuestarios, dijo la senadora Paulina Vodanovic.

Finalmente, la parlamentaria llamó a tomar los mismos resguardos previsores en los diferentes procesos de construcciones hospitalarias que se realizan y realizarán en la Región del Maule.