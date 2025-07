Política 22-07-2025

Senadora Vodanovic fue ratificada por el Comité Central del PS Chile como candidata por el Maule

Fue en el Pleno del Comité Central del Partido Socialista de Chile desarrollado el reciente fin de semana, donde la senadora del Maule, Paulina Vodanovic, fue rarificada como candidata al Senado por la región.

La abogada y ex subsecretaria para la Fuerzas Armadas de Michelle Bachelet, asumió como senadora del Maule en abril del 2023 en reemplazo de Álvaro Elizalde tras su nominación como ministro de Estado y buscará en noviembre la elección en la región.

Llevo poco más de dos años como senadora del Maule luego que mi partido decidiera que reemplazara a Álvaro Elizalde y hoy, el mismo Partido Socialista de Chile confirma mi candidatura al Senado por la región, decisión que viene a ratificar el intenso trabajo que he venido realizando desde que asumí en abril del 2023, por lo que me siento muy honrada y agradecida por ese reconocimiento, dijo la senadora del Maule, Paulina Vodanovic.

La parlamentaria agregó que vivo en Talca y llevo más de dos años recorriendo el Maule de costa a cordillera y de norte a sur en sus 30 comunas y quiero agradecer a la gente que también me ha expresado su cariño y confianza….