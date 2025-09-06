sábado 06 de septiembre del 2025
    • Hoy
    Política 06-09-2025
    Senadora Vodanovic (PS) alerta por impacto de medida del SII en pequeños agricultores y pescadores del Maule
    La senadora por la Región del Maule, Paulina Vodanovic, junto a su bancada socialista, presentó un proyecto de acuerdo en el Senado solicitando al Gobierno que revise los efectos de la Circular N° 38 del Servicio de Impuestos Internos (SII), publicada el 30 de abril de 2025, que obliga a tener inicio de actividades formales para acceder a créditos, subsidios y programas de apoyo estatal.
    La parlamentaria advirtió que la medida, en su aplicación actual, podría excluir a miles de beneficiarios de FOSIS, INDAP e INDESPA, afectando de manera directa a campesinos, artesanas, crianceros y pescadores artesanales del Maule.
    En el Maule tenemos a cientos de familias que sobreviven gracias al apoyo de programas estatales. Son pequeños agricultores que producen muchas veces solo para autoconsumo y pescadores artesanales que trabajan con gran esfuerzo, en condiciones difíciles. Pedirles inicio de actividades para seguir accediendo a estos apoyos es levantar una barrera imposible de superar, señaló la senadora Vodanovic.
    Según datos recientes, el 88% de los usuarios de emprendimiento del FOSIS no están formalizados, y en el caso de INDAP, la mayoría pertenece al 40% más vulnerable del país. Lo mismo ocurre con pescadores artesanales del Maule, beneficiarios de INDESPA, que han recibido apoyo en equipamiento e infraestructura para desarrollar sus faenas en comunas costeras como Vichuquén, Licantén, Constitución, Chanco y Pelluhue.
