Política 07-05-2025

Senadora Vodanovic (PS) alertó sobre denuncia ciudadana por vertedero ilegal en Ballica Norte de Linares



Fue la Fundación Altué Desarrollo Sustentable la que expuso a la senadora del Maule, Paulina Vodanovic, el funcionamiento ilegal de un vertedero en la localidad de Ballica Norte, en la comuna de Linares, que estaría funcionando sin Resolución de Calificación Ambiental, y que afecta a un humedal conformado tras una masiva extracción de áridos.

En ese contexto y por solicitud del ex consejero regional, Rodrigo Hermosilla, la parlamentaria ofició a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), a fin de que informe si se ha iniciado o se contempla iniciar una fiscalización en el sitio indicado.

Es preocupante la situación que exponen los vecinos a través del ex consejero Rodrigo Hermosilla, lo que me llevó a oficiar al SMA para que informe sobre focalizaciones realizadas o por realizar; si se han recibido denuncias ciudadanas por esta situación; en caso afirmativo, qué medidas se han adoptado o se proyectan, y en qué estado se encuentra el procedimiento; y si se evalúa iniciar un procedimiento sancionatorio conforme al artículo 35 y siguientes de la Ley N° 20.417, dijo la senadora del Maule, Paulina Vodanovic.

La parlamentaria, agregó que también se solicitó oficio a la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región del Maule, para que informe sobre la situación ambiental actual del sector señalado; si ha sido declarado o evaluado como humedal urbano o ecosistema en riesgo; si se ha realizado inspección técnica o intervención por parte de esa repartición; y qué medidas de protección o recuperación ambiental están contempladas o recomendadas. También oficio a la Dirección General de Aguas (DGA) en la Región del Maule, para que se indique si existen antecedentes sobre afectación a cuerpos o cursos de agua superficiales o subterráneos en el área; si se han realizado fiscalizaciones o mediciones relacionadas con la recarga de acuíferos y calidad del agua; y si se contempla alguna medida preventiva o correctiva al respecto.

Finalmente, la senadora del Maule también pidió oficiar a la Ilustre Municipalidad de Linares, para que informe si existen permisos de extracción de áridos o manejo de residuos autorizados en el lugar.