Política 11-10-2023

Senadora Vodanovic (PS) aseguró que buscará la elección por el Maule



Luego de la reunión del “Encuentro por Chile", que congregó a los partidos del oficialismo para enfrentar las próximas elecciones en unidad, la senadora del Maule y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, confirmó su compromiso y trabajo por la región.

La parlamentaria salió al paso de publicaciones anónimas en un medio de comunicación nacional y descartó ser candidata a senadora por otra región que no sea El Maule.

“Desde la primera vez que estuve con la directiva del Partido Socialista en la Región del Maule, que fueron quienes me nominaron para luego la ratificación de la Comisión Política, les dije que iba a buscar la elección como senadora por El Maule, porque llegué en reemplazo del ahora ministro Álvaro Elizalde, lo que me obliga demostrar con trabajo el compromiso que tengo por la Región de Maule, tanto en terreno como en el Parlamento. Por lo que reitero que mi compromiso está con la gente de Maule", dijo la senadora Paulina Vodanovic.

Finalmente, la parlamentaria aseguró que seguirá trabajando desde las comisiones de Seguridad, Gobierno y Agricultura, para satisfacer las necesidades de la región, en particular en materia presupuestaria para la recuperación de un Maule Mejor tras los temporales.