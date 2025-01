Política 05-01-2025

Senadora Vodanovic (PS) confirmó Decreto de Emergencia Energético para garantizar suministro eléctrico en el Maule

Fue luego de una reunión sostenida entre la senadora del Maule, Paulina Vodanovic, los gerentes zonales de CGE y la SEC, donde se instaló la preocupación primero, por los constantes cortes de electricidad en la región y posteriormente el suministro eléctrico.Desde ahí, la senadora Paulina Vodanovic, elevó la preocupación de los consumidores al propio ministro de Energía, Diego Pardow, quien finalmente informó a la parlamentaria en horas de este viernes, de una medida que permitirá asegurar la electricidad en la Región de Maule.“Efectivamente hablé con el ministro de Energía, Diego Pardow, quien me aseguró que tomaría medidas y en menos de una semana, me llamó y me comunicó que en los próximos días se firmará un Decreto de Emergencia Energético para el Maule, lo que permitirá que se garantice el suministro eléctrico con generadores eléctricos, particularmente para la costa maulina, que es donde más cuesta llegar con el suministro. Agradezco a CGE y SEC por la información y por cierto al ministro Pardow de Energía, quien actuó con celeridad para una solución que deje a los maulinos y maulinas, a los emprendedores, comerciantes y turistas, sin la preocupación de los cortes de energía y los daños y perjuicios que estos generan”, dijo la senadora del Maule, Paulina Vodanovic.Finalmente, la parlamentaria del Maule llamó a la población a la concientización respecto al uso eficiente de la energía