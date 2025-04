Política 26-04-2025

Senadora Vodanovic (PS) destacó la voluntad política, compromiso y avance de la Escuela de Formación de Carabineros en el Maule



Como un positivo avance calificó la senadora del Maule, Paulina Vodanovic (PS), los adelantos conocidos respecto de la Escuela de Formación de Carabineros en el Maule.

La parlamentaria miembro de la Comisión de Seguridad del Senado, reconoció el compromiso de la institución como también del Gobierno en torno al trabajo conjunto para sacar adelante el proyecto que permitirá en base a comodato y terrenos de Bienes Nacionales, avanzar en materia de seguridad.

Hemos venido trabajando conjuntamente con el delegado Humberto Aqueveque y con el seremi de Bienes Nacionales, César Concha, desde un principio en torno a los terrenos de BBNN que pueden ser aptos para la construcción de la futura Escuela de Formación de Carabineros en el Maule, de la mano también con la institución que lidera la general Maureen Espinoza en la región, que es lo que corresponde. Hay tres terrenos disponibles que se están evaluando y hoy, sabemos del comodato del ex Centro de Tránsito y Distribución (CTD) Entre Silos del ex Sename, ubicado en Avenida San Miguel con camino Puertas Negras en Talca, que fue el lugar escogido por Carabineros para instalar un recinto provisorio de formación de personal uniformado, lo que me parece destacable y una muestra clara de voluntad política y compromiso institucional para el combate contra delincuencia, dijo la senadora del Maule, Paulina Vodanovic.

Finalmente, la senadora del Maule, Paulina Vodanovic, agradeció la labor de Carabineros a través de la general Maureen Espinoza en el desarrollo del proyecto que espera dejar un 20 por ciento de la dotación de uniformados en la región, luego que egresen de la Escuela de Formación de Carabineros del Maule.