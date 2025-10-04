Política 04-10-2025

Senadora Vodanovic (PS) exigirá glosa en Presupuesto 2026 para acelerar conectividad digital en zonas rurales de la región



La senadora del Maule, Paulina Vodanovic, ofició recientemente al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones solicitando información sobre el estado de la conectividad digital y telefónica en zonas rurales de la Región.

En su respuesta, la cartera detalló avances en cobertura móvil y despliegue de fibra óptica, pero también confirmó graves retrasos y falta de financiamiento en proyectos clave.

La parlamentaria adelantó que exigirá en la discusión del Presupuesto 2026 una glosa especial para financiar la Última Milla en el Maule, además de solicitar una reunión directa con Subtel y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para destacar el tema y reforzar la urgencia de soluciones inmediatas.

