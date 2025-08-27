Política 27-08-2025

Senadora Vodanovic (PS) ingresó indicaciones para eliminar la subcontratación de lectura de medidores en distribuidoras de energía

Luego de la controversia por las alzas en las cuentas de la luz en el Maule a causa de una estimación aplicada por CGE tras un conflicto con la empresa encargada de la lectura de los medidores, la senadora del Maule, Paulina Vodanovic, ingresó una serie de indicaciones al proyecto de ley que amplía la cobertura del subsidio eléctrico y medidas de perfeccionamiento a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

Dichas indicaciones apuntan precisamente a la lectura de medidores, al cobro presunto con protocolos de pago en abonos y cuotas.

“Efectivamente, como senadora del Maule, ingresé al Congreso indicaciones que establecen que la lectura de medidores no puede ser subcontratada por la distribuidoras de energía, esto porque si se cae el contrato con la empresa, se aplica consumo presunto a todos los clientes, como pasó ahora en el Maule, algo completamente impresentable. Segundo, que las empresas distribuidoras deben informar al usuario que se realizará el cobro presunto y cuando se realice el cobro efectivo, los pagos de cobro presunto deben abonarse, pero la diferencia debe pagarse en cuotas y no procede la suspensión del servicio durante ese período de pago en cuotas”, dijo la senadora del Maule, Paulina Vodanovic.

Por otra parte, la parlamentaria agregó que “con estas medidas resguardamos a los consumidores y usuarios del Maule en torno a situaciones internas de las empresas distribuidoras que no pueden ser traspasadas a los clientes como ocurrió en el Maule y que ha generado, con justa razón, el malestar de los afectados en las alzas de la luz”.



