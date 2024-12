Política 12-12-2024

Senadora Vodanovic (PS): "La ex Colonia Dignidad es una deuda pendiente que aún mantenemos con los Derechos Humanos"

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, la senadora del Maule, Paulina Vodanovic (PS), reflexionó ante los nuevos hallazgos y procesos de expropiación en la ex Colonia Dignidad, ubicada en la comuna de Parral, Región del Maule.

En las últimas semanas, fue descubierto un búnker de seguridad utilizado por ex jerarca Paul Schäfer que volvió a remover los cimientos de torturas, vejámenes y asesinatos durante la dictadura de Pinochet en Chile, que reactivó la urgencia de los procesos expropiatorios de lugares emblemáticos anunciados por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Resulta inadmisible lo que vivimos en la ex Colonia Dignidad, lugar que alberga los recuerdos de los peores pasajes de la historia de Chile en torno a los Derechos Humanos. Torturas y asesinatos bestiales de parte de agentes de la dictadura de Pinochet que ampararon las atrocidades además de los ex jerarcas alemanes encabezados por Paul Schäfer. Por lo que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para poner urgencia a la expropiación de La casa de Paul Schäfer, el exmilitar nazi que fue el creador y líder de Colonia Dignidad,

El hospital, La portería, La bodega de papas, El restaurante y El hotel que actualmente opera en la zona, dijo la senadora del Maule, Paulina Vodanovic.