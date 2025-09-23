Política 23-09-2025

Senadora Vodanovic (PS) llegará hasta Interior y Vivienda para acelerar respuesta a familias de Linares afectadas por tornado



Luego del inédito fenómeno climático ocurrido este fin de semanas en Linares que fue afectado por un tornado, la senadora del Maule, Paulina Vodanovic, presente en la región, se comunicó con el alcalde de la comuna, Mario Meza quien comprometió gestiones para acelerar los procesos gubernamentales para las familias afectadas.

De esta forma, tras recibir los informes desde la Delegación Presidencial Regional y Senapred, entregados por Humberto Aqueveque y Carlos Bernales respectivamente, la senadora del Maule, anunció gestiones antes el Ministerio del Interior y Vivienda para dar celeridad a las soluciones de las familias afectadas.

Efectivamente hablé con Mario Meza, alcalde Linares y con las autoridades de Gobierno, Humberto Aqueveque y Carlos Bernales de la DPR y Senapred, quienes rápidamente nos pusieron al tanto del siniestro en Linares por este tornado. Afortunadamente no hay víctimas que lamentar, pero si familias afectadas por daños en sus viviendas a las que hay que asistir rápidamente, por lo que estoy realizando las gestiones para reunirme con el ministro Álvaro Elizalde de Interior y Carlos Montes de Vivienda para dar rapidez en las soluciones que necesitan nuestras familias de Linares, dijo la senadora del Maule, Paulina Vodanovic.

Finalmente, la parlamentaria miembro de la Comisión de Seguridad del Senado, insistirá en la necesidad de una Oficina de Emergencia de Senapred con asentamiento en la DPP de Linares y exigirá incluir los recursos necesarios para ello en la Ley de Presupuestos.



