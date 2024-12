Política 21-12-2024

Senadora Vodanovic (PS) pide incorporar nuevas comunas del Maule a programa “Calles sin Violencia”



La senadora del Maule, Paulina Vodanovic (PS), lamentó que el Ministerio del Interior no haya incorporado a Curicó y Molina en el plan “Calles sin Violencia” del Gobierno.

La parlamentaria, llamó a la cartera que dirige la ministra Carolina Tohá, a reconsiderar el rechazo a ambas comunas, dado los últimos hechos policiales que han vivido Curicó y Molina, además del fuerte llamado del alcalde Felipe Méndez junto a su Concejo Municipal, quienes solicitaron más efectivos de la policía uniformada y civil.

“Lamento que el Ministerio del Interior no haya incorporado a Curicó y Molina al plan “Calle sin Violencia”. No es algo antojadizo, hay estadísticas que respaldan lo que solicité a la ministra Tohá, por lo que ahora insistiremos a nivel presidencial para que ambas comunas sean contempladas en el plan del Gobierno, sumando el llamado del Concejo Municipal de Molina con su alcalde Felipe Méndez, que piden más efectivos de Carabinero y PDI para Molina”, dijo la senadora del Maule, Paulina Vodanovic.

Finalmente, la parlamentaria llamó a los diputados y diputadas del Maule junto a los senadores del territorio, a trabajar en conjunto para avanzar en el desarrollo y seguridad de las 30 comunas del Maule.