Política 10-09-2025

Senadora Vodanovic (PS) planteó en Comité Político de La Moneda críticas por ajuste presupuestario en el Maule

Fue en el Comité Político en La Moneda, donde la senadora del Maule y presidenta de la Comisión de Gobierno, Paulina Vodanovic (PS), “golpeó la mesa” ante el posible reajuste presupuestario a los Gobiernos Regionales.

Acompañado de los alcaldes de Longaví, Jaime Briones y de Licantén, Claudio Reyes, que verían perjuicios en varios proyectos, la senadora del Maule planteó al ministro del Interior, Álvaro Elizalde,

que agotará todas las instancias para evitar el recorte, como también buscar la reasignación de recursos de Gobiernos Regionales que no ejecutarán su presupuesto, a los que sí lo están haciendo, como es el caso del Maule.

“Me reuní con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde y con el Comité Político en La Moneda donde hice el punto y señalé que es inadmisible un recorte presupuestario para el 2026 en los Gobiernos Regionales. He manifestado siempre que necesitamos mayor descentralizacion y con este tipo de acciones estamos haciendo lo contrario y perjudicando a la gente de las regiones. Por eso reafirmé la citación a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización que presido, al ministro de Hacienda, Nicolás Grau y Dipres, Javiera Martínez para este martes a las 15.00 y revertir este anuncio”, dijo la senadora del Maule, Paulina Vodanovic.

Finalmente, la senadora del Maule, valoró la unidad parlamentaria que de manera transversal se han sumado a la defensa de los recursos para el Maule y las regiones sin distinción política.

