miércoles 10 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Política 10-09-2025
    Senadora Vodanovic (PS) planteó en Comité Político de La Moneda críticas por ajuste presupuestario en el Maule
    Publicidad 12
    Fue en el Comité Político en La Moneda, donde la senadora del Maule y presidenta de la Comisión de Gobierno, Paulina Vodanovic (PS), “golpeó la mesa” ante el posible reajuste presupuestario a los Gobiernos Regionales.
    Acompañado de los alcaldes de Longaví, Jaime Briones y de Licantén, Claudio Reyes, que verían perjuicios en varios proyectos, la senadora del Maule planteó al ministro del Interior, Álvaro Elizalde,
    que agotará todas las instancias para evitar el recorte, como también buscar la reasignación de recursos de Gobiernos Regionales que no ejecutarán su presupuesto, a los que sí lo están haciendo, como es el caso del Maule.
    “Me reuní con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde y con el Comité Político en La Moneda donde hice el punto y señalé que es inadmisible un recorte presupuestario para el 2026 en los Gobiernos Regionales. He manifestado siempre que necesitamos mayor descentralizacion y con este tipo de acciones estamos haciendo lo contrario y perjudicando a la gente de las regiones. Por eso reafirmé la citación a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización que presido, al ministro de Hacienda, Nicolás Grau y Dipres, Javiera Martínez para este martes a las 15.00 y revertir este anuncio”, dijo la senadora del Maule, Paulina Vodanovic.
    Finalmente, la senadora del Maule, valoró la unidad parlamentaria que de manera transversal se han sumado a la defensa de los recursos para el Maule y las regiones sin distinción política.
    Freddy Mora | Imprimir | 74

    Otras noticias

    Asociación de Municipios Rurales (AMUR) del Maule rechaza rebaja presupuestaria
    Asociación de Municipios Rurales (AMUR) del Maule rechaza rebaja presupuestaria
    Respalda estandarización del permiso de circulación
    Respalda estandarización del permiso de circulación
    PDI confirmó robo y agresión: Diputada Veloso (Ind-PR) anuncia querella por distorsiones a su accidente en marzo
    PDI confirmó robo y agresión: Diputada Veloso (Ind-PR) anuncia querella…
    Diputados UDI Gustavo Benavente y Felipe Donoso rechazan duramente recorte presupuestario para la Región del Maule
    Diputados UDI Gustavo Benavente y Felipe Donoso rechazan duramente recorte…
    SERVEL realizó el Segundo Encuentro de Áreas de Fiscalización del Estado
    SERVEL realizó el Segundo Encuentro de Áreas de Fiscalización del Estado
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para