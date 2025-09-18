Política 18-09-2025

Senadora Vodanovic (PS) refutó acusaciones de Ximena Rincón (PD) tras inhabilitación del TRICEL



La presidenta nacional del Partido Socialista de Chile y senadora por la Región del Maule, Paulina Vodanovic, se refirió brevemente en la comuna de Río Claro, al fallo del TRICEL que determinó que Ximena Rincón (Partido Demócratas), cumplió dos periodos senatoriales y, por consiguiente, no puede postular como candidata en noviembre próximo, conforme lo establece la ley.

La parlamentaria del PS, agregó que Ximena Rincón no cumplió con la ley, así lo dijo un tribunal y llamo a respetar el fallo.

Con esto, cerró la controversia planteada por Rincón, quien no solo apunto a la DC y otros detractores en el recurso presentado para su inhabilitación, sino que también al Partido Socialista y, en específico, a Paulina Vodanovic, que postula a un cargo al Senado por la Región del Maule.



