Política 17-09-2025

Senadora Vodanovic (PS) y Agrupación de DDHH buscan acelerar proyectos contra negación y discursos de odio estancados en el Congreso



La senadora del Maule, Paulina Vodanovic (PS), recibió en su departamento en Talca, a Myrna Troncoso, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Talca tras la controversia generada por una fonda escolar alusiva al dictador Augusto Pinochet.

En la oportunidad, la parlamentaria comprometió realizar gestiones para dar celeridad a los proyectos contra la negación y los discursos de odio que están estancados en el Parlamento.

Efectivamente me reuní en mi casa con la compañera Myrna Troncoso para tomar el impulso en algunos proyectos de ley que están detenidos en el Congreso y que tienen que ver precisamente para que no se pueda exacerbar la figura de Pinochet y el golpe militar. Esto es revictimizante y hemos estado conversando para darle urgencia a algunos proyectos como he pedido al Gobierno a través de un oficio. Este es un tema que no podemos dejar pasar, sabemos que la derecha se va a oponer, pero no podemos pensar que los Derechos Humanos son solamente de un sector, son transversales y debemos trabajar juntos para que nunca más ocurra algo tan terrible como el Golpe de Estado en Chile, indicó la senadora.

Por su parte, Myrna Troncoso, agregó que lo que sucedió en Talca, con una ramada escolar glorificando a una de las figuras más crueles de nuestra historia sin empatizar con nuestro dolor, no es un hecho aislado. Por desgracia, existe una terrible tendencia de falta de respeto hacia las heridas abiertas en nuestra sociedad. Valoramos profundamente que la senadora Vodanovic busque acelerar los proyectos que sancionan el negacionismo, que para nosotras en la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos es una revictimización y un peligro real de volver a abrir la puerta a los horrores e injusticias del pasado.



