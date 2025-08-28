Política 28-08-2025

Senadora Vodanovic solicitó presencia de la Ministra de Salud para explicar futuro del Hospital de Linares



Molestia y preocupación genera la truncada construcción del Hospital de Linares. Primero por la quiebra de la empresa tras iniciar las obras en el 2021, el aumento presupuestario y el fin del contrato con Astaldi tras un millonario acuerdo que obligó al 30 por ciento de construcción para entrar en una nueva fase de licitación, la que conllevará más tiempo en construcción y que genera incertidumbre en la población como también en la senadora del Maule, Paulina Vodanovic.



“He estado en diferentes reuniones con el Ministerio de Salud y los diferentes departamentos de la cartera para saber de los procesos que vienen para el Hospital de Linares, por lo que he pedido personalmente la presencia de la ministra Ximena Aguilera para que venga al Maule, particularmente al Hospital de la comuna y explique cuál es el futuro de esta construcción que debió estar construida a la par con el de Curicó, que ya está en funcionamiento”, dijo Vodanovic.



Finalmente, la parlamentaria aseguró que seguirá de cerca los procesos que vienen para el Hospital de Linares y será garante de su completa ejecución.

