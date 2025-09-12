Política 12-09-2025

Senadores del Maule comprometen proyecto para prevenir el suicidio



Un proyecto de ley que promueve la creación de una política pública destinada a prevenir el suicidio en Chile, que anualmente cobra la vida de dos mil personas, presentaron los senadores por el Maule, Ximena Rincón y Juan Castro.

Esta iniciativa es apoyada por la Asociación de Municipalidades del Maule y, especialmente por Jacqueline Hernández, maulina fundadora de la plataforma Suicidprevent, quien dijo que entre seis a ocho personas mueren diariamente debido al suicidio, siendo el Maule la región de Chile con la mayor tasa de personas que se quitan la vida.

Por este preocupante dato, los senadores de la Región del Maule, Ximena Rincón y Juan Castro, presentaron un proyecto para la prevención de esta causa de muerte y para generar una política pública con financiamiento y coordinación de servicios estatales.



