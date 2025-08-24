domingo 24 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Política 24-08-2025
    Senadores proponen elevar a 21 años la edad mínima para comprar tabaco en Chile
    Publicidad 12
    Un grupo de senadores proponen elevar a 21 años la edad mínima para comprar tabaco en Chile. La Iniciativa busca reducir el tabaquismo juvenil y alinearse con estándares internacionales de salud pública.
    La moción busca modificar la ley N° 19.419, que regula actividades que indica relacionadas con el tabaco, para prohibir la comercialización o entrega de productos de tabaco o sus accesorios a menores de 21 años.
    Indican que, según los estudios que citan, el tabaquismo es la principal causa prevenible de muerte prematura. En Chile, aproximadamente el 28.6% de la población consume tabaco, según datos de la Organización Respira Libre.

    Freddy Mora | Imprimir | 30

    Otras noticias

    Gobernador y parlamentarios acuerdan citar al ministro de Energía para hacer frente a la crisis de infraestructura eléctrica en el Maule
    Gobernador y parlamentarios acuerdan citar al ministro de Energía para…
    UDI presentó a sus candidatos al Congreso por la Región del Maule
    UDI presentó a sus candidatos al Congreso por la Región del Maule
    Gobierno realizó cambio de Gabinete
    Gobierno realizó cambio de Gabinete
    Senado: Comisión de Constitución aprobó en general proyecto de ley conocido como "antifiltraciones" o “ley mordaza”
    Senado: Comisión de Constitución aprobó en general proyecto de ley conocido…
    Diputado Jorge Guzmán valoró suspensión de cobros abusivos tras múltiples denuncias de usuarios por alzas en cuentas de la luz
    Diputado Jorge Guzmán valoró suspensión de cobros abusivos tras múltiples…
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para