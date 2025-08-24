Hoy
domingo 24 de agosto del 2025
Política 24-08-2025
Senadores proponen elevar a 21 años la edad mínima para comprar tabaco en Chile
Un grupo de senadores proponen elevar a 21 años la edad mínima para comprar tabaco en Chile. La Iniciativa busca reducir el tabaquismo juvenil y alinearse con estándares internacionales de salud pública.
La moción busca modificar la ley N° 19.419, que regula actividades que indica relacionadas con el tabaco, para prohibir la comercialización o entrega de productos de tabaco o sus accesorios a menores de 21 años.
Indican que, según los estudios que citan, el tabaquismo es la principal causa prevenible de muerte prematura. En Chile, aproximadamente el 28.6% de la población consume tabaco, según datos de la Organización Respira Libre.
Freddy Mora | Imprimir | 30
