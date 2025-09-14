Social 14-09-2025

SENAMA Maule lanza concurso fotográfico “Nuestra visión de las personas mayores y la forma en que las acompañamos”

Las fotografías pueden ser enviadas hasta el 26 de septiembre al mail concursofotograficomaule@gmail.com

El Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) en la Región del Maule invita a participar en el Concurso Fotográfico 2025, iniciativa que busca visibilizar la vejez activa, el buen trato y la integración social de las personas mayores a través de la creación artística y la expresión fotográfica.

El certamen está dirigido a niñas, niños, jóvenes, adultos mayores y familias, quienes podrán enviar sus obras inspiradas en la temática “Nuestra visión de las personas mayores y la forma en que las acompañamos”. La convocatoria pretende abrir un espacio de reflexión en torno a los vínculos intergeneracionales y al rol que cumplen las personas mayores en la comunidad.

El coordinador regional de SENAMA Maule Ignacio Salas Sandoval, indicó: “invitamos a que puedan participar en el concurso fotográfico que realiza el servicio, que busca proyectar una imagen positiva la vejez, esta fotografía en qué consiste, en que puedan demostrar la relación entre una persona mayor y una persona de otro segmento etario para que se refleje una imagen positiva de la vejez, esta fotografía se tiene que enviar a través de un correo electrónico que es concursofotograficomaule@gmail.com hasta el 26 de este mismo mes, así que invitamos todos, tanto personas mayores como adultos, adolescentes a que nos puedan enviar sus fotografías, la idea principal es que se refleje una persona mayor con algún niño, joven como también adulto para reflejar la intergeneracionalidad que es tan importante y que promovemos como servicio”.

Las bases estarán disponibles en el sitio web de SENAMA y en las redes sociales de la institución. El plazo para la recepción de fotografías se extenderá hasta 26 de septiembre y deben ser enviados al mail concursofotograficomaule@gmail.com, y los trabajos seleccionados formarán parte de una exposición regional itinerante.

Con esta iniciativa, SENAMA Maule reafirma su compromiso con la promoción de un envejecimiento digno, activo y saludable y el fortalecimiento de mejorar la calidad de vida de las personas mayores del Maule.



