Policial 23-08-2025

SENAPRED actualiza Alerta Temprana Preventiva para la Región del Maule por evento meteorológico

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentran vigentes los siguientes alertamientos meteorológicos para la Región del Maule:

-Heladas normales a moderadas con formación de hielo en precordillera: 23 y 24 de agosto.

Por otro lado, el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), mediante su Minuta Técnica por Peligro de Remociones en Masa, indica que la posibilidad de ocurrencia de remociones en masa es moderada en cordillera de la costa y valle longitudinal, y baja en litoral, precordillera y cordillera de la Región.

En consideración a estos antecedentes, y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional del Maule, la Dirección Regional del SENAPRED actualiza la Alerta Temprana Preventiva regional por evento meteorológico, que se mantiene vigente desde el 19 de agosto y hasta que las condiciones del evento así lo ameriten.

En Linares se registraron ayer episodios de lluvias intensas, caída de granizos y nevadas en precordillera y cordillera. Evaluándose eventuales peligros para la población o de deslizamientos de tierra.

