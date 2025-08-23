domingo 24 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Policial 23-08-2025
    SENAPRED actualiza Alerta Temprana Preventiva para la Región del Maule por evento meteorológico
    Publicidad 12
    De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentran vigentes los siguientes alertamientos meteorológicos para la Región del Maule:
    -Heladas normales a moderadas con formación de hielo en precordillera: 23 y 24 de agosto.
    Por otro lado, el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), mediante su Minuta Técnica por Peligro de Remociones en Masa, indica que la posibilidad de ocurrencia de remociones en masa es moderada en cordillera de la costa y valle longitudinal, y baja en litoral, precordillera y cordillera de la Región.
    En consideración a estos antecedentes, y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional del Maule, la Dirección Regional del SENAPRED actualiza la Alerta Temprana Preventiva regional por evento meteorológico, que se mantiene vigente desde el 19 de agosto y hasta que las condiciones del evento así lo ameriten.
    En Linares se registraron ayer episodios de lluvias intensas, caída de granizos y nevadas en precordillera y cordillera. Evaluándose eventuales peligros para la población o de deslizamientos de tierra.
    Freddy Mora | Imprimir | 139

    Otras noticias

    PDI Maule detuvo a dos imputados en control carretero por Ruta Internacional CH-115
    PDI Maule detuvo a dos imputados en control carretero por Ruta Internacional…
    Carabineros y el INDH fortalecen lazos en Consultivo de Generales 2025
    Carabineros y el INDH fortalecen lazos en Consultivo de Generales 2025
    SEC instruye a CGE suspender facturación a clientes afectados por problemas en la toma de lectura de medidores en O’Higgins y Maule
    SEC instruye a CGE suspender facturación a clientes afectados por problemas…
    Villa Alegre: Carabineros detuvo a un sujeto por orden vigente
    Villa Alegre: Carabineros detuvo a un sujeto por orden vigente
    San Javier: Carabineros incautó alcohol y cigarrillos por venta clandestina
    San Javier: Carabineros incautó alcohol y cigarrillos por venta clandestina
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para