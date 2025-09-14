Policial 14-09-2025

SENAPRED declara Alerta Temprana Preventiva para la Región del Maule por Fiestas Patrias

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Regional de SENAPRED Maule, entre el 12 y 21 de septiembre se desarrollarán diversas actividades que proyectan aproximadamente 1 millón de personas que se movilizarán y concentrarán en diversos puntos de celebración de la Región del Maule, producto de las Fiestas Patrias.

En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional del Maule, la Dirección Regional del SENAPRED declara Alerta Temprana Preventiva Regional por evento masivo, vigente desde hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten.

La declaración de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia.

SENAPRED recomienda a la población identificar las vías de evacuación y coordinar un punto de encuentro con los que te acompañan.

