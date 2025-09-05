Policial 05-09-2025

SENAPRED Maule concretó en San Clemente y Molina simulacro por erupción volcánica

Fue el miércoles, a las 11:00 horas, que se dio inicio al simulacro de erupción volcánica en las comunas de San Clemente y Molina, emplazadas en zona de amenaza del Grupo Descabezados. Se trata del octavo ejercicio de preparación desarrollado en la Región del Maule, sumándose a los simulacros previos por sismo-tsunami en borde costero, sector educación, entre otros.

Este ejercicio se enmarca en el programa Chile Preparado, que desde 2011 trabaja activamente en la sensibilización y preparación de la comunidad frente a diversas emergencias. El objetivo principal de este simulacro fue entrenar el proceso de evacuación de la población que habita, trabaja, estudia y/o transita en el área de amenaza volcánica de las comunas de San Clemente y Molina, frente a una emergencia simulada por erupción volcánica, con fundamento en los planes de emergencia involucrados.

Por otra parte, se evaluó en terreno los elementos propios del sistema de evacuación, sistemas de alerta (como la mensajería SAE) y Puntos de encuentro Transitorios, además de los procedimientos del Sistema Regional de Prevención y Respuesta ante Desastres.

Al respecto, el Delegado Presidencial Regional, Humberto Aqueveque, señaló que “todos hemos contribuido a que este ejercicio se desarrolle de la mejor manera, sin lesionados, sin afectaciones de ningún tipo, pero por sobre todo, además con una gran participación principalmente en la comuna de San Clemente, donde, de la población catastrada, hemos alcanzado gran participación en el ejercicio y eso es muy relevante ya que nos sirve de experiencia en caso de una emergencia real”.

En esta misma línea, el Director Regional de SENAPRED Maule, Carlos Bernales, señaló que “pudimos ver in situ y conversar con la gente y felicitarla por el trabajo desarrollado, que es parte del trabajo que hemos liderado como Sistema local, provincial y regional. Este simulacro se está coordinando desde hace meses y se logra con el trabajo mancomunado y en equipo de todo el SINAPRED, tal como se trabajan las emergencias en Chile”.

