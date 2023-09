Policial 20-09-2023

Senapred Maule cuenta con dos nuevas camionetas para prevención y mitigación de emergencias





La Gobernadora Regional Cristina Bravo realizó la entrega de dos camionetas para las diferentes labores de Senapred, las cuales fueron financiadas a través del Gobierno Regional del Maule

El objetivo de estas dos nuevas camionetas, que se suman a otras dos con las que ya contaba Senapred es reforzar las gestiones de riesgo de desastres como el proceso sistemático de acciones de preparación, coordinación y capacitación de organizaciones, comunidad y voluntariado en destrezas y capacidades operativas para ejecutar y fortalecer estrategias y tácticas para afrontar amenazas de origen natural y antrópicas, con el fin de reducir sus impactos y la posibilidad de que ocurra un desastre en los niveles locales, comunales, provinciales y regional.

La Gobernadora Regional, Cristina Bravo señaló que “estamos concretando un anhelo de Senapred de hace mucho tiempo, éstas son dos camionetas que más que el valor que tienen es el rol y la función que cumplen en un periodo de emergencia que hemos vivido no solamente en los últimos temporales y espero que no tengamos que afrontar lo mismo en época de incendios forestales…”

El Director Regional de SENAPRED, Carlos Bernales, dijo que “quiero agradecer la gestión de la Gobernadora y a los Consejeros Regionales por aprobar este proyecto de dos camionetas 4x4 para Senapred, ya que con esto nosotros podemos tener asignada una camioneta a cada Provincia de la región y ejecutar las tareas de prevención, mitigación y operaciones de emergencia. Esto nos facilita mucho el trabajo que vamos a desarrollar en la Región del Maule y no solamente en la parte operativa cuando ocurre la emergencia, sino que en la prevención que es fundamental”.

Son dos camionetas 4x4, diésel, doble cabina, adecuadas para potenciar y mejorar el trabajo en terreno en coordinaciones de emergencia.