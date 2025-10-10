viernes 10 de octubre del 2025
    Policial 10-10-2025
    SENAPRED monitorea Alerta Temprana Preventiva para San Clemente por actividad del Complejo Volcánico Laguna del Maule
    De acuerdo con la información proporcionada por el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (OVDAS) del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), el Complejo Volcánico Laguna del Maule mantiene la alerta técnica en nivel Amarilla.
    En relación con el Reporte de Especial de Actividad Volcánica (REAV) emitido hoy 09 de octubre, se informa que las estaciones de monitoreo instaladas en las inmediaciones del Complejo Volcánico Laguna del Maule registraron un sismo asociado al fracturamiento de roca (volcano tectónico).
    A la hora de emisión de este reporte, la actividad del volcán se mantiene con ocurrencia de sismicidad de baja energía, sin observarse variaciones significativas respecto de las horas anteriores.
    Por su parte, SERNAGEOMIN continuará con la vigilancia permanente del volcán, y la Dirección Regional de SENAPRED, mantendrá las coordinaciones con los integrantes del Sistema Regional de Prevención y Respuesta ante Desastres para alertar oportunamente y dar adecuada respuesta ante eventuales situaciones de emergencia producto de la condición volcánica.
    En consideración a estos antecedentes técnicos proporcionados por SERNAGEOMIN, y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional del Maule, la Dirección Regional del SENAPRED mantiene la Alerta Temprana Preventiva para la comuna de San Clemente, por actividad del Complejo Volcánico Laguna del Maule, que se encuentra vigente desde el 06 de agosto y hasta que las condiciones así lo ameriten.
    De igual forma, el SENAPRED mantiene el perímetro de seguridad de 2 kilómetros en torno a la zona máxima de emisión de CO2. Indicando la restricción de acceso a la zona señalada.

