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    Policial 07-11-2026
    SENAPRED reitera Alerta Temprana Preventiva por altas temperaturas este fin de semana
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    SENAPRED reitera Alerta Temprana Preventiva por altas temperaturas este fin de semana

    La Dirección Meteorológica de Chile (DMC), emitió una Alerta por Evento de Altas Temperaturas Extremas en zonas desde la Región de Copiapó a la Región del Maule, entre la tarde del sábado 7 hasta la tarde del domingo 8 de noviembre 2026.
    Según explicó la Dirección de SENAPRED en la Región del Maule, esta información tiene por finalidad establecer los cursos de acción y medidas que los equipos provinciales y comunales estimen pertinentes, considerando cada realidad y posible afectación que este fenómeno pueda generar.
    Teniendo en consideración estos datos, SENAPRED Maule recomienda:
    -En atención al pronóstico de altas temperaturas, se recomienda a la población que se proteja y extreme las precauciones ante los riesgos derivados de temperaturas extremas por calor, con especial atención a la población más vulnerable, quienes deben limitar su exposición al sol.
    -Además, se aconseja estar informado a través de los medios de comunicación respecto del pronóstico del tiempo.
    Freddy Mora | Imprimir | 201

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