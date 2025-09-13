Hoy
sábado 13 de septiembre del 2025
Policial 13-09-2025
SENDA Maule presenta campaña “El Otro Plan” para celebración responsable de Fiestas Patrias
“En estas fiestas hay muchos planes, pero el más importante es cuidarse”, es el mensaje principal de la campaña “El Otro Plan” presentada ayer por SENDA Región del Maule, en Linares y a propósito de las Fiestas Patrias.
Esta iniciativa tiene como foco la sensibilización y prevención, y está dirigida a automovilistas para promover la responsabilidad de no consumir alcohol u otras drogas antes de conducir y fomentar la planificación para garantizar la seguridad de todos y todas. Para esto habrá un reforzamiento de los operativos Tolerancia Cero durante todos los días de festejos. SENDA, en coordinación con Carabineros, dispondrá de una ambulancia equipada para realizar alcotest y narcotest. Se busca prevenir siniestros viales, y reforzar que el consumo de alcohol y otras drogas no son compatibles con la conducción. El año pasado, a igual fecha, hubo 5 operativos y fueron controlados 603 conductores; 11 fueron sacados de circulación por arrojar positivo a consumos.
“Nuestro llamado permanente es a ser responsables en la conducción de vehículos motorizados y nunca consumir sustancias prohibidas, por cuanto ello pone en riesgo la vida del conductor/conductora, de quienes le acompañan o de terceras personas. Conducir bajo los efectos de drogas sigue siendo una de las principales causas de siniestros viales con resultado fatal…”, recalcó la directora regional de SENDA, Ana María Rodríguez.
