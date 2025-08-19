martes 19 de agosto del 2025
    • Hoy
    Policial 19-08-2025
    SENDA realizó balance del programa Tolerancia Cero en fin de semana largo
    Publicidad 12
    Durante el último fin de semana largo, el programa Tolerancia Cero de SENDA, que se ejecuta en coordinación con Carabineros, desplegó 33 servicios operativos a nivel nacional.
    En total, se realizaron 3.227 controles de alcotest y narcotest, que permitieron sacar de circulación a 78 personas sorprendidas bajo la influencia del alcohol o con presencia de otras drogas en el organismo.
    En el marco del programa Tolerancia Cero, SENDA aporta con recursos técnicos y humanos especializados que complementan la labor de Carabineros.
    Para ello, dispone de ambulancias equipadas y personal médico que permiten realizar la toma de muestras de sangre en los mismos puntos de control, de manera rápida y segura.
    Con este apoyo, se evita la congestión en los servicios de urgencia y se asegura la cadena de custodia de las muestras, que luego son remitidas al Servicio Médico Legal (SML) para su análisis confirmatorio.
    El despliegue del programa se complementó con la campaña “El Otro Plan”, que invitó a las personas a priorizar el autocuidado y la prevención durante el fin de semana largo.
    En lo que va de 2025, al 31 de julio, en el marco del programa Tolerancia Cero, Carabineros ha efectuado más de 60 mil controles, sacando de circulación a 1.460 automovilistas que marcaron presencia de alcotest o narcotest.
    Freddy Mora

