Policial 17-08-2025

SENDA reforzó programa Tolerancia Cero con 40% más de operativos durante fin de semana largo



El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) reforzó el programa Tolerancia Cero durante este fin de semana largo. En coordinación con Carabineros de Chile, se incrementó en 40% el número de operativos de control a nivel nacional, con el objetivo de prevenir accidentes de tránsito asociados al consumo de alcohol y otras drogas. Más aún, considerando hoy el retorno de personas.

Solo en lo que va de 2025, al 31 de julio, en el marco del programa Tolerancia Cero, Carabineros ha efectuado más de 60 mil controles, sacando de circulación a 1.460 automovilistas que marcaron presencia de alcotest o narcotest.

