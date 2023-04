Señor Director

Opinión 30-04-2023

El sub diagnóstico del asma es un problema en Chile



Más de 350 millones de personas padecen asma en el mundo, según GINA (Global Initiative for Asthma). En Chile los datos son escasos, pero se estima una prevalencia entre el 7 y 10%, de acuerdo a la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias.

Entre 1992 y el 2017 fallecieron 5.749 personas. La tasa de mortalidad tiende a la baja y hay buena cobertura para los diagnósticos y tratamientos, pero el 50% de los pacientes no está diagnosticado.

Al ser una enfermedad crónica, afecta la calidad de vida, provocando ausentismo escolar, pérdidas de trabajo y un alto costo económico.

Desde Atrys Chile nos sumamos a la conmemoración del Día Mundial del Asma. Creemos que deben realizarse más campañas de opinión pública y escolares que incentiven a acudir a los centros de salud o por teleconsulta cuando hay síntomas respiratorios. Si se sospecha el diagnóstico de asma, tiene que confirmarse mediante una espirometría para comenzar oportunamente un tratamiento que se encuentra garantizado por el AUGE.



Patricia Schonffeldt y Rosa María Feijoo.

Médicos, especialistas broncopulmonares de Atrys Chile.