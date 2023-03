Opinión 03-03-2023

Señor Director: 03-03-2023

Chile atraviesa hoy una de las peores crisis de seguridad de toda su historia. La violencia terrorista que impera hace décadas en la Macrozona Sur, el incesante incremento de la delincuencia y el crimen organizado que asola el país, y el constante flujo de inmigrantes ilegales que se registra en la frontera norte, son parte de un fenómeno que mantiene atemorizado a los ciudadanos.

La respuesta del Estado para enfrentar estos graves problemas ha sido insuficiente y un verdadero fracaso. Ante el legítimo clamor de la población para que se adopten medidas eficaces que reviertan el escenario actual de inseguridad, el sistema político ha optado por utilizar a las Fuerzas Armadas, destinándolas a cumplir labores de apoyo a las policías en el caso de la Macrozona Sur y Norte.

En el caso de la primera, una herramienta constitucional que es excepcional, como es el Estado de Excepción, se ha vuelto permanente, destinándose personal de las FFAA para hacer patrullajes preventivos. Y en el caso de la zona norte, ahora se destinará al personal militar a resguardar las fronteras.

Esto supone dos inconvenientes. El primero es que se comienza paulatinamente a desnaturalizar la labor de las Fuerzas Armadas consagrada en la Constitución, referida principalmente a la defensa nacional, sobre todo, cuando para cumplir las labores que se le encomiendan fuera de su ámbito, se limitan sus facultades, existiendo un alto riesgo de que no puedan desarrollar adecuadamente la tarea encomendada. Y aquí viene el segundo problema, que es que si no cumplen con las expectativas ciudadanas de revertir la actual inseguridad, se puede ver fuertemente comprometida la confianza e imagen de las instituciones castrenses.

Si de verdad se quiere enfrentar este escenario adverso, las medidas deben ir por fortalecer las actuales instituciones a cargo de la seguridad pública en Chile, tanto en personal, recursos y atribuciones, y con un trabajo de inteligencia y coordinación acorde a la magnitud del problema y no usar a las Fuerzas Armadas como una suerte de comodín.



Ricardo Ortega Perrier

Candidato al Consejo Constitucional por el Maule

Ex Comandante en Jefe de la FACH