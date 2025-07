Opinión 10-07-2025

Señor director: 10-07-2025



Más del 10% de las mujeres en edad de trabajar está desempleada en Chile. No es solo un dato preocupante: es una muestra de la desigualdad estructural que sigue afectando a miles de mujeres. No hablamos solo de brechas salariales, sino también de barreras de acceso al trabajo, a condiciones dignas y estables y a una vida autónoma.



El panorama se agrava al considerar otras desigualdades: madres jefas de hogar golpeadas por la falta de pago de pensiones alimenticias, y una menor participación femenina en procedimientos de alivio financiero como la renegociación o liquidación de deudas. Aunque más de la mitad de las personas en DICOM son mujeres, siguen siendo menos quienes acceden a estos mecanismos.



Es urgente facilitar el acceso a soluciones legales claras, confiables y sin estigmas. Nadie debería enfrentar la deuda con miedo o vergüenza. Renegociar no es rendirse: es una forma de empezar de nuevo con dignidad.



Ricardo Ibáñez

Abogado y fundador de DefensaDeudores.cl