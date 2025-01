Opinión 04-01-2025

Señor director:

Hace un par de años, con el argumento de que se recuperaría el tránsito vehicular de Independencia, se eliminaron los estacionamientos de bicicletas ubicados en la pista derecha (sur) de calle Independencia, bajo el pretexto de que la vía señalada sería sólo de tránsito, sin posibilidad de que los automóviles pudieran detenerse o aparcar en ella.Sin embargo, hace algunos meses, se decidió devolver la pista derecha al uso de estacionamiento, pero no se han repuesto los estacionamientos de bicicletas que estuvieron en ese lado de la calle.Actualmente, muchos que usamos la bicicleta como transporte y trabajamos en esa calle no tenemos dónde estacionar nuestros vehículos. O lo hacemos amarrándolas a postes, árboles, etc., con el peligro que ello significa. Pareciera que para nuestra corporación edilicia sólo existieran los vehículos motorizados, sin poner atención a muchos que usamos el de dos ruedas como alternativa a un transporte público deficiente o la imposibilidad de adquirir aunque sea el auto más modesto.Por ello, escribo esta carta para que el municipio de nuestra ciudad considere devolvernos los estacionamientos de bicicletas en calle Independencia, a fin de tener un lugar adecuado y seguro para dejar nuestros vehículos.Sin otro particular saluda atentamenteSergio Arenas BenavidesAbogado (por su voluntad) y ciclista (en parte contra su voluntad)