Opinión 17-05-2025

Señor Director:

El 15 de mayo no es una fecha cualquiera para el pueblo palestino. Ese día marca el inicio de una tragedia que lleva ya 77 años y que aún no encuentra justicia. La Nakba no fue solo la expulsión forzada de cientos de miles de palestinos en 1948; fue también el comienzo de un proceso de despojo que, hasta hoy, sigue dejando muerte, destrucción y sufrimiento en Palestina.



En estos días, el horror que se vive en Gaza nos recuerda que la Nakba nunca terminó. Mientras millones de palestinos siguen siendo desplazados y privados de sus derechos, Israel persiste en una ocupación que el derecho internacional ha condenado, pero que el mundo ha permitido que continúe impune.



Quienes formamos parte de la comunidad chileno-palestina en la Región del Maule conocemos bien esa historia, porque nuestros abuelos y padres llegaron hasta aquí buscando un futuro que en su tierra les fue negado. Somos parte de esta región y de su gente, pero también llevamos en nuestra memoria y en nuestras familias el dolor de un pueblo que sigue resistiendo por su libertad.



No se trata solo de Palestina. Se trata del tipo de humanidad que queremos construir: una basada en el derecho, en la dignidad y en la justicia, o una donde solo manda la ley del más fuerte.



Desde la Región del Maule, no olvidamos Palestina y seguimos creyendo que la paz es posible, pero solo si se respetan los derechos de su pueblo.



Kemel Allende Yaber

Presidente

Centro Unión Árabe de Talca



Gerardo Milad Abusleme

Presidente

Centro Árabe de Beneficencia de Curicó



Ricardo Gidi Yaar

Presidente

Centro Árabe de Linares